Scuola, dal 26 aprile probabile rientro in classe di tutti gli studenti tranne quelli in zona rossa

Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. È quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Dovrebbero tornare in presenza anche le università. L'intenzione del premier Draghi è quello di riportare tutti gli studenti in presenza almeno per l’ultimo mese di scuola. Inizialmente l'obiettivo già espresso qualche settimana fa dallo stesso presidente era quello di riaprire le scuole dal 3 maggio. Secondo Draghi non si può pensare di riaprire le altre attività se non si riportano i ragazzi delle superiori a scuola, attualmente al 50% nelle zone arancioni e al 100% in Dad nelle aree rosse. Ora invece l'intenzione del Governo sembrerebbe quella di riportare gli studenti in classe già dal prossimo 26 aprile. Esclusi gli studenti che risiedono nelle zone rosse.

«Soluzione equilibrata, bene il riavvio delle scuole in presenza e delle attività». Ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha commentando il programma di riaperture delle attività e della didattica in presenza al termine della cabina di regia oggi a a Palazzo Chigi.

