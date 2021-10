Covid e altre malattie: parte il Festival della Salute (con visite mediche gratuite)

Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:18

Approfondimenti sul Covid ed ultime novità sulle cure monoclonali, ma anche le ultime novità della ricerca scientifica e una panoramica sulle patologie tradizionali trascurate proprio in seguito all’emergenza pandemica. Saranno decine gli incontri, che tutti potranno seguire anche in streaming, come un vero e proprio palinsesto Tv, della Quattordicesima edizione del Festival della Salute che si inaugura oggi a Viareggio, con incontri in presenza fino a domenica e che poi avrà una seconda tappa a Siena dall’11 al 14 Novembre. Alle 17 all’Auditorium Caruso a Torre del Lago (Viareggio) sarà il ministro Speranza a dare il via ai lavori. Ad intervenire negli oltre 60 eventi saranno tutte le categorie professionali di medicina e sanità - ricercatori, professori, medici, istituzioni, psicologi, infermieri - cercando di trasmettere l’informazione medica e scientifica con un linguaggio comprensibile a tutti. Fra i relatori Antonella Viola, immunologa docente di Patologia generale all’Università di Padova, che parlerà del futuro della ricerca; Giovanni Zanchetta, professore ordinario del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che parlerà del monitoraggio del clima e delle acque; Paolo Veronesi, professore ordinario in chirurgia dell'Università di Milano e direttore del programma Senologia IEO, che interverrà sulla prevenzione oncologica; Pietro Angelini, direttore di Na.Vi.Go. con esperienze di terapia attraverso la musica; Stefania Bambini, nutrizionista, e Paolo Montalto, della direzione di Aigo (Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) in tema di sana alimentazione; Giorgio Beretta, analista osservatore permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa OPAL a proposito di violenza; Marcello Lippi, ex ct della Nazionale campione del mondo nel 2006, e Sara Morganti, atleta paralimpica, medagliata a Tokio 2021, che parleranno di sport per un corretto stile di vita.

Dall’11 al 14 novembre il Festival della Salute si sposta poi a Siena, con una sezione intitolata “Scienza, ricerca e innovazione: la salute futura”. I dibattiti verteranno su vaccini, diabete (il 14 novembre ricorre la giornata mondiale del diabete), innovazione, ed anche Covid: un lungo periodo di emergenza ha insegnato l’importanza della salute fisica e psicologica, la necessità della ricerca, della prevenzione attraverso protezione e controlli del singolo e della comunità. Durante tutti i giorni del Festival i presenti si potranno sottoporre a screening e consulenze mediche gratuite presso la Sala Vangi del Principino Eventi, come visita senologica (a cura della Lilt), visita oculistica, retinografia, retinopatia diabetica, maculopatia, misurazione dei parametri metabolici, screening sclerodermia, misurazione glicemia, valutazione podologica, test audiometrico, visita con dietista. «Ci lasciamo alle spalle mesi difficili che ci hanno costretti a ripensare al nostro evento nella modalità di esecuzione e anche nel contenuto da offrire a i nostri visitatori - spiegano Paolo Amabile e Mario di Luca, ideatore e organizzatore del Festival -. Abbiamo pensato di proporre un festival “multicanale”, perché si svolgerà in diverse modalità; perché diversi saranno gli appuntamenti; perché diversi saranno i modi per poterli seguire».

Tutti gli eventi saranno visibili sul sito del festival www.festivaldellasalute.it