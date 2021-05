Covid Regno Unito, 5 morti e 2000 nuovi contagi su un milione di tamponi: ai minimi assoluti

Nel Regno Unito solo 5 morti, ai minimi assoluti da inizio pandemia, e 2.000 nuovi contagi su un milione di tamponi nelle ultime 24 ore. Il Covid sembra ormai passato. Ma l'attenzione resta alta riguardo la possibile diffusione di varianti d'importanzione: come la brasiliana, la sudafricana e l'indiana. Notizie positive arrivano anche dagli ospedali. Dove le persone ricoverate al momento negli ospedali britannici per coronavirus, fra reparti ordinari e terapie intensive, scendono ancora, sotto 1200 complessive. E i vaccini somministrati (550.000 in 24 ore) arrivano intanto quasi a 52,5 milioni, con 35,2 milioni di prime dosi e 17,2 milioni di richiami: ossia con la prima dose assicurata al 66,8% dell'intera popolazione adulta residente sopra i 18 anni di età e il vaccino completo (richiamo compreso) a un terzo del totale.

