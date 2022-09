Mercoledì 28 Settembre 2022, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 21:28

Tornano a salire i casi di contagio da Covid. In due giorni sono cresciuti nettamente: siamo passati da 36mila a 54mila positivi. È aumentato anche il numero dei ricoverati, ma i dati per il momento non sono allarmanti. A preoccupare, invece, è la curva dei contagi, considerando che da sabato le mascherine non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie. A diffondersi sempre più velocemente è Omicron 5: l’Istituto superiore di sanità ha sottolineato che è la sottovariante che circola di più.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, definisce «inquietante ciò che si sta vedendo in Inghilterra, con un 30% in più di casi, ma anche quello che stiamo osservando noi in Italia». È ufficialmente iniziato il rialzo dei contagi atteso nella stagione autunnale. Pregliasco sottolinea che «la possibilità è che, nell’arco di alcune settimane, si possa arrivare a 60mila casi al giorno di infezioni, e forse più».

Fare previsioni, però, è difficile: «Non è facile stabilire come sarà il prossimo futuro, perché molto dipenderà dall’insorgenza o meno di nuove varianti - prosegue il virologo - Purtroppo però anche Omicron sta mostrando i suoi effetti e sicuramente sarà un inverno impegnativo». Un dato che sembra certo è che ci sarà un mix di Covid e di influenza. «Quello che serve è una pianificazione di scenari differenti, di misure progressive da adottare in base all’andamento epidemiologico», ha sottolineato il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Poi, ha avvertito: «Non è finita. Ma possiamo farcela». L’invito è a «sfruttare al meglio la vaccinazione: non obbligatoria, non universale, ma mirata ai soggetti a rischio. Sarà l’elemento fondamentale».