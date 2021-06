Covid Italia, bollettino oggi lunedì 28 giugno: 389 casi e 28 morti, tasso di positività a 0,5%

Lunedì 28 Giugno 2021, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 20:05

Covid Italia, bollettino oggi lunedì 28 giugno. Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - che scontano l'abituale calo della domenica -, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.391. Il tasso di positività è 0,5%, lo stesso di ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Nel Lazio 52 contagi e 5 decessi COVID Variante Delta, «basta un contatto di 5-10 secondi» VACCINI Variante Delta e AstraZeneca, la terza dose «non... COVID Green Pass scaricato da 13,7 milioni VACCINI Effetti collaterali Pfizer, cos'è la miocardite LE PAROLE Variante Delta, Pregliasco: «Due dosi di vaccino evitano... IL CASO Vaccini Lazio, prenotazioni Pfizer bloccate COVID Vaccini, Figliuolo: «L'80% con due dosi entro fine... ROMA Foto COVID19 Variante Delta, la mappa dei focolai in Italia Regione per...

Variante Delta, la mappa dei focolai in Italia Regione per Regione

Covid, variante Delta: focolaio nel lodigiano

Covid Italia, bollettino: i dati sui ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.

Vaccini, Speranza: «L'Italia sta facendo grande lavoro, bisogna insistere»

Lazio

Oggi su quasi 5mila tamponi nel Lazio (-187) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi (-41), 5 decessi (+4), i ricoverati sono 190 (-19). i guariti sono 192, le terapie intensive sono 55 (2). il rapporto tra positivi e tamponi è al 1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 34.

Campania

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti tra aprile e maggio, ma registrati ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 216 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Toscana

È di 33 nuovi positivi (età media 34 anni, solo il 9% sopra i 60anni) e un altro decesso (una donna di 90 anni morta a Firenze) l'aggiornamento del Covid in Toscana secondo l'ultimo report delle 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale della Toscana a 244.219 dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 302 (tutte guarigioni complete con tampone negativo) e crescono in percentuale dieci volte tanto del +0,1% e raggiungono quota 235.242. Il totale delle vittime sale a 6.862 decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 2.115 (-11,3% su ieri, da giorni prosegue costante il calo generale dei pazienti). Tra loro i ricoverati sono 122 (due in più su ieri) di cui 30 in terapia intensiva, dato stabile. Altre 1.993 positivi sono in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -12%). Inoltre ci sono 9.590 persone (-215 in meno su ieri, -2,2%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

Marche

Sono tre i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Testati, comunica il Servizio sanità della Regione, «796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%)». I positivi nel percorso nuove diagnosi sono stati rilevati in provincia di Pesaro Urbino (2) e Ascoli Piceno (1). Una persona con sintomi. Tra i casi, due contatti in setting domestico. Nel percorso Screening eseguiti 117 test antigenici effettuati e nessun positivo riscontrato.

Veneto

Sono 20 i nuovi casi di contagio da SarsCov2 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun ulteriore decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 425.333, quello delle vittime a 11.612, stazionario. Minimi i casi di aumento dei ricoveri. +1 , per un totale di 266 unità, calano i pazienti delle terapie intensive che da 27 passano a 25 (-2).

Basilicata

In Basilicata sono 18 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 801 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 73. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 773 (-55). Per la vaccinazione, sono state somministrate 6.335 dosi nei due giorni. Finora sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 443.244. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Piemonte

Sono 14 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,1% di 10.160 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 11 (78,6%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche due decessi e 80 guariti. Scendono a 815 le persone in isolamento, mentre gli attualmente positivi sono meno di mille, 993. Ancora in calo i ricoverati: 14 in terapia intensiva (-1), 164 negli altri reparti (-10). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.891 positivi, 11.696 decessi e 354.202 guariti.