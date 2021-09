«Covid, in autunno aumenteranno i contagi tra i bambini»: la previsione dell'Ecdc

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Potrebbero aumentare nei prossimi mesi i casi di Covid tra i bambini. È quanto emerge dalla valutazione del rischio Covid aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo la quale verranno segnalate percentuali maggiori di casi tra i bimbi. «Interventi come il distanziamento, prevenire gli assembramenti, l'igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici», si legge nel documento.

Autunno a rischio per paesi con pochi vaccinati

Inoltre da qui a novembre c'è un alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid-19 sufficientemente elevata nella loro popolazione totale. La circolazione del virus, è l'analisi dell'Ecdc, è molto elevata. Finora soltanto il 61% della popolazione totale in Europa (Ue e Spazio economico europeo) è stato completamente vaccinato e solo tre Paesi (Malta, Portogallo e Islanda) hanno vaccinato più del 75% della loro popolazione totale.