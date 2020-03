Covid-19, autorizzato negli Stati Uniti l'uso di farmaci antimalaria

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Fda) ha rilasciato un'autorizzazione d'emergenza per l'uso dell'idrossiclorochina e della clorochina, i due farmaci contro la malaria citati dal presidente Donald Trump come efficaci nel trattamento per il coronavirus.



L'agenzia ha permesso che i farmaci siano "donati allo Strategic National Stockpile per essere distribuiti e prescritti dai medici a pazienti adolescenti e adulti in ospedale per il Covid-19". A spiegarlo e' il Dipartimento della Salute americano, precisando che Sandoz ha donato 30 milioni di dosi di idrossiclorochina, e Bayer un milione di dosi di clorochina.



La mossa è stata sostenuta dalla Casa Bianca come parte del più ampio sforzo sostenuto da Trump per accelerare l'uso di farmaci anti-malaria come potenziale terapia per il virus. Nello Stato di New York questi farmaci sono stati aggiunti ai loro protocolli già in uso.

