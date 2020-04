Coronavirus, a Roma consulti telefonici gratuiti con visite a domicilio

Ultimo aggiornamento: 19:26

Restare al fianco delle persone che in questo momento di emergenza Covid-19 hanno bisogno di essere assistite a casa. E' l'obiettivo di Arsmedica e Arsbiomedica che per non lasciare da sole le persone più bisognose di assistenza con un’azione congiunta all’emergenza hanno attivato un consulto gratuito telefonico H24 con la possibilità di ricevere assistenza a domicilio senza dunque bisogno di spostarsi e dunque azzerando ogni possibile rischio di contagio: l'Arsmedica risponde allo 06 362081, mentre l'Arsbiomedica allo 06 3614941.“In questo momento di grande emergenza – spiega il direttore sanitario il prof. Athos Gentile – molte persone hanno il timore di esporsi a maggiori rischi uscendo di casa andare nei pronto soccorso ospedalieri. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a disposizione questi due numeri di telefono ai quali rispondono degli infermieri che indirizzano l'assistenza presso il domicilio dei pazienti che chiedono aiuto”.Tante le richieste che sono già pervenute in questi giorni: “Soprattutto per visite mediche internistiche in particolare geriatriche, cardiologiche ed ortopediche – prosegue Gentile -. Abbiamo la possibilità di mandare a casa ad esempio, in caso di cadute o fratture, degli specialisti per fare radiografie d'urgenza e quando c'è necessità di una terapia antibiotica a lungo termine, ma anche di una reidratazione, del posizionamento di un catetere vescicale o di una medicazione, inviamo immediatamente i nostri infermieri professionali per fare le visite a domicilio”I medici delle due strutture sono pronti dunque a prendere in cura tutte le necessità degli utenti sino alla possibilità di attivare un’assistenza domiciliare o una procedura d’urgenza.Attivi 24/24: emergenza cardiologica. E il trauma center.L’assistenza domiciliare plurispecialistica raggiungibile al numero 334 7266674.