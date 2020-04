Covid-19, mappa regione per regione: in Piemonte, Liguria e Veneto tornano a crescere i positivi

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione in Italia. In Italia il totale dei positivi al coronavirus sale a 162.488, mentre continua a crescere il numero dei morti, oggi 602 più di ieri. Ma a preoccupare è soprattutto l'andamento in alcune regioni del Nord. Se i nuovi casi di contagiono diminuiscono leggermente in Lombardia, crescono invece in Piemonte (556, ieri 474), Veneto (181, ieri 174) e soprattutto Liguria (212, ieri 102).

Coronavirus, a Roma 26 nuovi casi (143 nel Lazio). Contagi boom in tre case di riposo

