Coronavirus, il bollettino: in Italia 162.488 casi e 37.130 guariti. Tornano a salire i morti, 602 da ieri

Tornano a salire oltre quota 600 le vittime del coronavirus: oggi sono 602 più di ieri con la quota totale che arriva a 21.067 morti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha comunicato il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del bollettino odierno. I contagi totali arrivano invece a quota 162.488: gli attualmente positivi sono 104.291, ieri erano 103.616, 675 in meno.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas: era in terapia intensiva da marzo

Coronavirus, diretta: oltre 120mila morti nel mondo, in Spagna 567 in 24 ore



