Coronavirus, Croce Rossa: numero verde per l'assistenza psicologica a medici e infermieri

Da oggi c'è una linea telefonica della Croce Rossa dedicata ad assistere psicologicamente gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus. Gli operatori sanitari possono contattare da oggi psicologi e psicoterapeuti al numero della Croce Rossa 06.5510 (digitando l'opzione 5) dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ricevere assistenza psicologica qualificata al telefono. Un servizio questo che si aggiunge al Servizio psicosociale per i Volontari e gli Operatori della CRI impegnati nei vari territori e che vuole portare un sostegno e un aiuto a chi in questi giorni è in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria.

