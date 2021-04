Covid Lazio, bollettino 25 aprile: 1.185 casi (-81), 19 morti (-4), a Roma 531 (-61) contagiati. D'Amato: «Calano anche i ricoveri»

Il bollettino Covid di oggi 25 aprile 2021. Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81), 19 decessi (-4) e +1.159 i guariti. I casi a Roma sono 531 (-65). Quattro i morti nella capitale, tutti con patologie pregresse.

«Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 500. La zona gialla non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti». Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Proseguono inoltre nel Lazio le somministrazioni con il vaccino monodose di Johnson&Johnson presso i due hub "La Vela" a Tor Vergata e l'outlet di Valmontone (modalità drive-in).

Nella Asl Roma 1 sono 218 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 258 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 62 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 152 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Le province

Nella Asl di Latina sono 159 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 48, 73 e 79 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano quattro decessi di 65, 74, 78 e 80 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA