Che fare se un familiare si sente male? Sul sito del 118 le regole del primo soccorso

Che cosa fare quando un familiare all'improvviso viene colto da un malore? Come affrontare quei momenti di panico? Come intervenire per offrire aiuto senza perdere minuti o secondi preziosi prima dell'arrivo di un'ambulanza? Una domanda che chiunque potrebbe farsi, specialmente se ha avuto l'esperienza drammatica di sentirsi inutile di fronte ad una persona amata che sta male.La risposta arriva direttamente dal sito del 118 ( www.sis118.it ) che mette gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini il suo materiale didattico su come intervenire e che cosa fare nei casi che richiedono un intrvento urgente. L'iniziativa segue alla sperimentazione dell'insegnamento del Primo Soccorso nella scuola effettuata nei mesi di aprile e maggio in 13 province italiane. A regime saranno formati ed addestrati ogni anno 8 milioni di studenti e 900 mila tra professori e personale. Il materiale didattico è consultabile gratuitamente anche sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.