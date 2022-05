Super party alle porte di Roma per aiutare i ragazzi autistici, concerto-laboratorio di jazz e pop di giovani affetti da sindrome

Un super party alle porte di Roma per aiutare gli adolescenti affetti da disturbi dello spettro autistico che sono caratterizzati da deficit persistenti nella comunicazione sociale e nell’interazione. In Italia, si stima che un bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi che sono più colpiti - 4,4 volte in più - rispetto alle femmine, secondo una stima nazionale effettuata recentemente dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Il numero di persone affette da autismo resta incerto, anche perché si tratta di disordini dalla natura assai complessa.

Per aiutare a socializzare i ragazzi autistici – il cui numero è in costante aumento - in questi anni sono nate molte associazioni, spesso animate e sostenute dai genitori dei piccoli. Una di queste imprese sociali – In&Out – ha deciso di fare della inclusione sociale il percorso di sostegno dei ragazzi dopo il periodo scolastico, proprio per rafforzare l'inserimento graduale e protetto nel mondo del lavoro. Oltre ad attività ricreative, artistiche, laboratori di espressione musicale questa impresa sociale romana di matrice cattolica ha scelto di puntare molto sulla ricreazione, sui party, sui momenti sociali anche perché, dopo l'età scolare, la maggior parte dei sostegni viene a mancare e le famiglie si trovano a gestire i ragazzi nel periodo più difficile.

Il super party è stato chiamato “Sord-out”, si tratta di un grande concerto – apericena - organizzato per il 27 maggio, nella tenuta di Tor de' Sordi, a Guidonia di Montecelio, alle porte di Roma. Ad esibirsi saranno i ragazzi con spettro autistico che hanno frequentato le scuole di musica: band rock, un quintetto di Jazz, ensemble pop. Un interessante laboratorio di musica e sociale che sta raccogliendo attenzione e sostegni.