L'intervista del Messaggero a Cavalieri (Ema) fa il giro del mondo: ripresa da numerosi giornali esteri

Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. L'intervista di Mauro Evangelisti del Messaggero a Marco Cavalieri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema, l'agenzia europea del farmaco, è stata ripresa dai principali quotidiani europei per poi fare il giro del mondo. È apparsa sul The Guardian, El Mundo, El Correo (quotidiano leader a Bilbao e nei Paesi Baschi), Europe 1 e Der Tagesspiegel. I passaggi riportati dai siti web sottolineano in particolare le parole del responsabile Ema riguardo alla correlazione tra i casi di trombosi e il vaccino Astrazeneca. Dove Cavalieri risponde: «Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro c'è una associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo. Queste trombosi cerebrali con carenza di piastrine sembrano essere l'evento principale da approfondire. In sintesi: nelle prossime ore diremo che il collegamento c'è, come questo avviene dobbiamo però ancora capirlo».

APPROFONDIMENTI ROMA AstraZeneca, Ema: «Su eventuali legami vaccino-trombosi la... IL FOCUS AstraZeneca è efficace e sicuro? Tutti i dubbi sui vaccini e... L'INTERVISTA AstraZeneca, Cavaleri (Ema): «I rischi restano inferiori ai... DENUNCIA IN PROCURA AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta:... SALUTE AstraZeneca, ok dell'Ema al vaccino

Ma non solo Europa. La notizia arriva anche negli Stati Uniti, in Sudamerica e in Cina. Bloomberg cita le parole di Cavalieri. Mentre Jovem Pan, la principale radio brasiliana con sede a San Paolo, ne riporta alcuni estratti. E anche Sina Weibo, sito di microblogging cinese e uno dei più frequentati nello Stato guidato da Xi Jinping, fa riferimento all'intervista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA