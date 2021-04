5 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)

518

518



AstraZeneca, ancora dubbi e polemiche. Nel nord della Francia diverse centinaia di dosi del vaccino restano nei frigoriferi in attesa che si presentino i candidati all'iniezione, dopo che molte persone hanno disdetto l'appuntamento dopo le continue notizie diffuse su presunti effetti collaterali del vaccino anglo-svedese. «È più di un'ondata di panico» ha detto la sindaca di destra di Calais, nel nord, Natacha Bouchart, affermando di disporre di «550 dosi di AstraZeneca da iniettare» e avere al momento soltanto 70 appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Secondo lei, gli appuntamenti per chi è programmato con gli altri tipi di vaccino procedono normalmente.

Astrazeneca, Pfizer (e gli altri), ecco cosa fare in caso di reazioni avverse dopo il vaccino

Vaccini, Sputnik al vaglio dell'Ema: la fiducia dei governi cresce, come funziona?

«Sono 8 giorni - ha detto la sindaca - che va così e venerdì (dopo le notizie dall'Inghilterra di 30 casi di trombosi in persone vaccinate, ndr) è stato il colpo di grazia». «Serve davvero una campagna di informazione nazionale - ha insistito la Bouchart - per spiegare che questo vaccino non ha più conseguenze negative di Pfizer o Moderna. C'è stata una pessima comunicazione, con conseguenze adesso pesantissime». Il panico è dovuto anche al fatto che 3 nuovi casi di trombosi atipica (coaguli) associati ad AstraZeneca (due persone sono poi morte), si sono verificati in Francia tra il 19 e il 25 marzo, secondo il report ufficiale dell'agenzia del farmaco francese.

🔴AstraZeneca en France : Trois nouveaux cas de thromboses et deux décès associés à la vaccination https://t.co/SVM72gkg8z — Sébastien (@Sebastiennoffi) April 5, 2021

L'agenzia sanitaria, che ha segnalato questo rischio una settimana fa, «riconferma la rarissima occorrenza di questo rischio trombotico» nelle persone vaccinate con AstraZeneca. Ma ricorda anche che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) conferma il rapporto beneficio / rischio positivo della vaccinazione nella prevenzione del Covid-19. L'ANSM raccomanda alle persone che hanno ricevuto questo vaccino di consultare immediatamente un medico se i sintomi persistono oltre i tre giorni, come «mancanza di respiro, dolore toracico, gonfiore delle gambe, dolore addominale, forti mal di testa, visione offuscata o lividi a distanza da il sito di iniezione».

AstraZeneca, gli Usa fermano la produzione in uno stabilimento: «Noi non avremo bisogno di questo vaccino»

Stop Usa

Intanto, il governo americano ha ordinato alla AstraZeneca di interrompere la produzione del suo vaccino nei laboratori della Emergent BioSolutions di Baltimora, dove il mese scorso a causa di un errore umano sono risultate inutilizzabili fino a 15 milioni di dosi del siero Johnson & Johnson: la decisione è stata presa per evitare ulteriori rischi di contaminazione dei vaccini. Lo riporta la Cnn, che cita un anonimo funzionario dell'amministrazione.

▶️ Covid-19: Astrazeneca scepticism hinders France's vaccine rollout https://t.co/013Qiq9p9W pic.twitter.com/0gM1nJPvV6 — FRANCE 24 English (@France24_en) April 5, 2021

La Emergent BioSolutions produceva sotto licenza a Baltimora sia il vaccino della Johnson & Johnson, sia quello della AstraZeneca, ma in seguito all'incidente di marzo - secondo quanto ha detto il funzionario - il governo ha ordinato alla Johnson & Johnson di prendere il pieno controllo della produzione del proprio vaccino nello stabilimento. Allo stesso tempo, il dipartimento della Sanità americano ha ordinato alla AstraZeneca di produrre il suo vaccino altrove. La fonte dell'emittente non ha specificato il nuovo laboratorio in cui verrà prodotto adesso il vaccino del colosso anglo-svedese.