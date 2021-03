Astrazeneca, Germania spiega la sospensione: «Troppi casi di trombosi rispetto al normale»

Con il documento pubblicato dal Paul Ehrlich Institut, l'ente regolatorio tedesco, la Germania spiega il motivo per cui è stato sospeso il vaccino Astrazeneca. Nel testo si legge che, fino al 15 marzo, nella Nazione guidata da Angela Merkel sono stati riscontrati sette casi di «una forma grave di trombosi venosa al cervello». Un malattia «molto seria» e «difficile da curare». Dei sette casi, sei sono donne e uno è un uomo e hanno un'età compresa tra i 20 e i 50 anni.. Non tutti sono morti, ma solo tre. Il motivo per cui è stato sospeso è che «ci si sarebbe aspettato un caso e invece ne sono stati segnalati sette». Anche se, aggiunge l'ente tedesco, «si sta ancora investigando se ci sia una relazione causale tra il vaccino e la malattia».

Cosa deve fare chi è stato vaccinato con Astrazeneca

Tra le faq, il Paul Ehrlich Institut inserisce anche quella per chi si chiede cosa deve fare se ha ricevuto il vaccino Astrazeneca. E nelle risposte scrive che possono essere ammalati di trombosi «se continuano a sentirsi male e hanno un malditesta crescente dai 4 ai 16 giorni dopo il vaccino Astrazeneca». In questo caso è opportuno contattare un medico.

Casi avversi più frequenti del solito

Il Paul Ehrlich Institut spiega poi meglio perché la campagna di vaccinazione è stata sospesa. In particolare questa scelta è dovuta al fatto che «i casi di trombosi venosa cerebrale che si sono verificati tra i vaccinati sono più di quelli che ci sarebbe potuti aspettare nella popolazione non vaccinata». E che nella farmacologia un test importante è quando i casi avversi sono più frequenti tra i gruppi di vaccinati rispetto a quelli che non lo sono.

Posso fare un vaccino diverso?

Una delle domande frequenti riguarda la possibilità di iniettarsi due vaccini diversi, a maggior ragione dopo che quello diAstrazeneca è stato sospeso. L'ente tedesco spiega nelle faq che si «si raccomanda di completare il vaccino con uno solo farmaco» perché al momento «non ci sono dati sufficienti ora per sapere cosa comporta assumere due vaccini diversi». Ed è per questa ragione che la protezione vaccinale «non andrebbe completata con un altro vaccino».

