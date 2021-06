Alzheimer, approvato nuovo farmaco: «Rallenta il declino cognitivo della malattia»

Approvato il primo farmaco contro l'Alzheimer. Rallenterebbe il declino cognitivo provocato dalla malattia neurodegenerativa nelle prime fasi. Si chiama Aducanumab prodotto da Biogen, il primo per l'Alzheimer approvato dal 2003. L'impatto del farmaco potrebbe essere limitato e i medici sottolineano che non aiuterà tutti i pazienti, si legge sul Wall Street Journal. Secondo le stime della compagnia assicurativa Cigna, i pazienti potrebbero dover pagare 10.000 dollari o più all'anno per il trattamento.

APPROFONDIMENTI GIOVANI Vaccino, si può bere alcolici prima e dopo la dose? COVID Astrazeneca, grave ragazza dopo prima dose a Genova REGNO UNITO Variante Delta, paura Gran Bretagna PREVENZIONE Foto

Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Sinovac quanto sono efficaci contro le varianti? Il confronto

Al momento, non si conosce il prezzo del farmaco. Negli Stati Uniti, circa 6 milioni di persone soffrono di Alzheimer e, secondo le stime di Cigna, fino a 1,4 milioni di persone potrebbero essere idonee al trattamento. Nel 2019, 121.499 persone sono morte di Alzheimer negli Stati Uniti, ovvero il 54% in più di un decennio prima, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Alla notizia, il titolo di Biogen è stato fermato a Wall Street.

Un anticorpo monoclonale per l'Alzheimer appena approvato dall'FDA. Se confermato da studi più estesi, è una gran bella notizia.

F.D.A. Approves Alzheimer’s Drug Despite Fierce Debate Over Whether It Works https://t.co/8PJDQAt2oL — Giuseppe novelli (@NovelliGnovelli) June 7, 2021

«Il primo in grado di interferire con uno dei tanti 'killer'»

L'anticorpo monoclonale anti-Alzheimer approvato in Usa dopo quasi vent'anni «a differenza dei due ultimi farmaci che incidevano solo su alcuni sintomi, modifica l'andamento naturale della malattia e la sua progressione. È il primo farmaco dopo vent'anni che sembra poter aiutare i malati, ma non sarà per tutte le persone colpite da Alzheimer». Lo spiega all'Adnkronos Salute Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di neuroscienze-neuroriabilitazione dell'Irccs San Raffaele Roma. «È comunque una notizia notevole - aggiunge - quando la scienza sfonda una porta, poi si aprono strade davvero importanti». «Questo nuovo farmaco è il primo in grado di interferire con uno dei tanti 'killer', la proteina beta-amiloide ma per quello che ricordo ha potenziali effetti collaterali come microemorragie cerebrali - avverte Rossi - Chi lo farà, stimo in Italia circa 100mila pazienti candidali se ci sarà l'ok dell'Ema e dell'Aifa, dovrà sottoporsi a risonanze magnetiche e aver documentato la presenza della proteina beta-amiloide. Faccio un esempio, non è che una persona si può prendere l'insulina senza aver la glicemia alta. Quindi occorrono controlli ed esami frequenti».