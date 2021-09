Demenza causata anche dai problemi di vista: rischio di ammalarsi del 26% più alto

Giovedì 16 Settembre 2021, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 12:28

Problemi di vista e problemi al cervello sono collegati strettamente: questo è quanto emerge da uno studio condotto dalla Guangdong Academy of Medical Sciences di Guangzhou (Cina) e pubblicato sul British Journal of Ophthalmology. Secondo i risultati sul campione analizzato (12.364 adulti fra i 55 e i 73 anni), il rischio di ammalarsi di demenza sale del 26% per coloro che soffrono di degenerazione maculare, dell'11% per chi soffre di cataratta e del 61% per quelli che soffrono di retinopatia diabetica. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com



