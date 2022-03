Vaccino contro l'Aids, al via sperimentazione di Moderna: somministrata la prima dose

Il vaccino contro l'Aids potrebbe diventare realtà. L'azienda Biontech Moderna ha annunciato di aver somministrato oggi la prima dose di vaccino Mrna contro l'Hiv a un partecipante dello studio clinico di fase 1.

«Lo sviluppo di un regime vaccinale che induca livelli sostenuti di anticorpi neutralizzanti negli esseri umani è stato difficile da portare a termine. In Moderna, riteniamo che l'mRna offra un'opportunità per adottare un nuovo approccio in questa sfida» ha sottolineato Stephen Hoge, presidente di Moderna.

Al via il test su 100 adulti

Lo studio di fase 1 ha l'obiettivo di valutare la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino sperimentale con mRna e dovrebbe arruolare circa 100 adulti Hiv-negativi, di età compresa tra 18 e 55 anni. «Con il lancio del secondo trial su un vaccino per l'Hiv, stiamo perfezionando la nostra strategia e sfruttiamo la potenza della nostra piattaforma a mRna per accelerare la scoperta di un vaccino protettivo anti-Hiv» ha sottolineato Stephen Hoge, presidente di Moderna.