Aids, test rapido gratuito con la saliva all'Anlaids Lazio

Il progetto “Facciamolo Rapido” è un servizio di consulenza per sottoporsi al test Hiv della saliva nella sede romana (Via Giolitti 42) di Anlaids Lazio in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di ricerca e cura contro le malattie infettive.



Perchè? Per favorire la conoscenza del proprio stato sierologico per HIV e diffondere la cultura del test, Anlaids offre gratuitamente e in forma riservata la possibilità di effettuare un test rapido sul fluido orale.



Dove? Presso la sede di Anlaids Lazio. Quando? Il secondo e quarto giovedì di ogni mese. Ecco i prossimi appuntamenti (su prenotazione): il 9 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il 23 Maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 .



Come? Il risultato del test sarà consegnato da un medico dello Spallanzani. Ci vorranno solo 20 minuti per avere la risposta. Non sarà rilasciato referto del risultato, ma verrà offerta una consulenza individuale ed informativa sul rischio di trasmissione, sulle misure di prevenzione dal contagio di HIV e di altre infezioni trasmesse sessualmente. E’ opportuno prima di effettuare il test, non aver bevuto, mangiato e fumato da almeno 30 minuti. Il test salivare ha un periodo finestra di 90 giorni.



Cosa puoi fare adesso? Contatta Anlaids Lazio da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 allo 06 4746031 per info e prenotazione.

