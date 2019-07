Affanno e gonfiore delle gambe, i segnali dello scompenso

Lo scompenso cardiaco è una malattia causata da una disfunzione del cuore che si manifesta con con alcuni segni tipici come affanno, gonfiore delle caviglie o delle gambe e spossatezza. Chi ha forme lievi può avere difficoltà non solo in attività più impegnative, come salire le scale, ma nelle forme più gravi può essere difficile anche solo vestirsi o camminare in piano. E' spesso la conseguenza di molte patologie e fattori di rischio cardio-vascolari, come l'infarto del miocardio, l'ipertensione arteriosa, le cardiomiopatie, le malattie delle valvole cardiache.



Possono predisporre allo sviluppo di uno scompenso cardiaco anche infezioni, anemia, diabete e iperattività della ghiandola tiroidea, oppure abitudini nocive come l'abuso di alcol e fumo. Ma quali sono i suoi segnali caratteristici?

Chi ha lo scompenso cardiaco è un paziente complesso, che ha anche altre patologie croniche come diabete o Bpco - spiega Michele Lepore, medico di famiglia, durante la tappa romana di "Ogni cuore conta. Soprattutto il tuo", campagna promossa da Novartis in collaborazione con l'Associazione italiana scompensati cardiaci (Aisc) - Un campanello d'allarme è la limitazione delle normali attività della vita, come non poter andare a fare la spesa. Altri segni evidenti sono l'edema degli arti inferiori o la contrazione della diuresi. E sono anche più soggetti a depressione

