A Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, il premio Airc per la sua battaglia contro il cancro

Va a Carolyn Smith, che della sua battaglia contro il cancro ha fatto una testimonianza pubblica di impegno e coraggio, il premio Airc «Credere nella ricerca» 2018, assegnatole durante l'annuale cerimonia per i Giorni della ricerca Airc al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Nella motivazione si sottolinea «l'aver saputo trasmettere, con forza ed emozione, un messaggio di fiducia nella ricerca e nel lavoro dei ricercatori. La scelta di affrontare il cancro a viso aperto, con naturalezza e senza nascondersi, ha trasformato la sua vicenda privata in un esempio per tante donne e tanti uomini impegnati a combattere lo stesso nemico», riconosce l' Airc. L'altro premio «Credere nella ricerca» se l'aggiudica la Lega Serie A per «essere, da oltre vent'anni, al fianco di Airc e per aver contribuito a sensibilizzare il mondo del calcio e i tifosi, negli stadi e sui media - recita la motivazione - con 'Un gol per la ricercà, iniziativa promossa in collaborazione con Federazione italiana giuoco calcio, Associazione italiana arbitri e Tim. Una partnership che si rafforza di anno in anno con nuove iniziative per sostenere la formazione di giovani ricercatori».



Il presidente Mattarella ha poi consegnato il premio Firc «Guido Venosta», riconoscimento destinato a un ricercatore che si è distinto nello studio per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici contro il cancro, a Maurizio D'Incalci, ricercatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. I suoi studi, spesso controcorrente, hanno «significativamente contribuito allo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali che hanno dimostrato un importante impatto clinico». L'appuntamento al Quirinale inaugura simbolicamente

I Giorni della Ricerca

, iniziativa Airc-Rai in programma dal 4 all'11 novembre per informare l'opinione pubblica sui progressi raggiunti sul fronte della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro e sostenere con le donazioni dei cittadini nuovi programmi scientifici pluriennali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA