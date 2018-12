Troppe liti di coppia? A lungo andare finiscono

I conflitti di coppia aumentano? Niente paura: i ricercatori dell'Università di California a Berkeley suggeriscono di aspettare. Secondo un loro studio, infatti, tutti quei disaccordi che ci sono nella prima fase di una lunga storia d'amore, con il passare del tempo svaniscono e si lascia più spazio all'umorismo e all'accettazione. In sostanza, più si va in là con l'età e più si tende ad avere un atteggiamento più morbido.



Gli studiosi hanno analizzato le conversazioni videoregistrate tra 87 coppie sposate da 15 a 35 anni e hanno monitorato le loro interazioni emotive nel corso di 13 anni. Gli studiosi hanno scoperto che con l'invecchiamento i componenti della coppia mostravano più umorismo e tenerezza nei confronti dell'altro. I comportamenti negativi (come le difese e le critiche) diminuiscono.

I nostri risultati fanno luce su uno dei grandi paradossi della vita in tarda età - ha detto Robert Levenson, docente di psicologia dell'Università di Berkeley e uno degli autori dello studio - Nonostante viviamo la perdita di amici e parenti, le persone anziane in matrimoni stabili sono relativamente felici e sperimentano bassi tassi di depressione e ansia. Il matrimonio è stato positivo per la loro salute mentale

. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Emotion

