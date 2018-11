Per dormire davvero bene le donne preferiscono il cane al partner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi non vorrebbe mai gli animali domestici accanto durante il sonno per una maggiore igiene, ma secondo una nuova ricerca del Canisius College di Buffalo, pubblicata sulla rivista "Anthrozoos" i cani sembrano essere migliori compagni di letto per le donne rispetto ai gatti e persino al partner.Coloro che hanno la compagnia di un amico peloso la notte tendono, infatti, ad andare a letto prima, a dormire meglio e a svegliarsi di buon ora al mattino. Dormire vicino ad un cane può anche far sentire le donne più a loro agio e al sicuro di quanto possa fare un partner umano. Lo studio ha preso in esame 962 donne adulte statunitensi: il 55% ha riferito di condividere il letto con almeno un cane e il 31% con un gatto. Il 57% con altre persone, tipicamente il partner. Dall'analisi di alcuni dati è emerso che i cani avevano meno probabilità di svegliare le loro proprietarie nel cuore della notte rispetto ai gatti e ai partner.La Ricerca ha anche rilevato che sia i gatti che gli umani erano ugualmente di disturbo per il sonno delle donne e fornivano loro unaminor sensazione di benessere e sicurezza rispetto ai cani. Le proprietarie di cuccioli pelosi hanno anche riferito di dormire e svegliarsi prima di quelle di gatti e delle partecipanti senza animali domestici.