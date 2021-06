Covid, Liguria e Sardegna diventano "zona verde" (come il Molise): la nuova mappa dell'Ecdc

Salgono a tre le zone verdi italiane sulla mappa dell'Ue: Liguria e Sardegna si aggiungono al Molise, già verde dal 3 giugno scorso. Tutto il resto d'Italia è giallo. È quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata sull'incidenza del Covid e il tasso di contagi nel Vecchio Continente, stilata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La situazione continua a migliorare in tutta l'Ue, con Germania settentrionale, Romania, Polonia e Finlandia di colore verde. La Spagna centrale e meridionale e tutta l'Olanda restano in rosso. Nessuna area in Europa è classificata ad alta incidenza (rosso scuro).

APPROFONDIMENTI IL REPORT Variante Delta, aumentano i casi in Italia: Lazio (3,4% sul... IL FOCUS Mascherine all'aperto, Salvini: «Serve subito la... COVID Curevac, efficacia al 47%. Per l'Europa «non soddisfa... LA POLEMICA Mascherine via all'aperto? Salvini, faccia a faccia con... PESCARA Vaccinazione, la visita del generale Figliuolo in Abruzzo (foto...

Variante Delta, aumentano i casi in Italia: Lazio (3,4% sul totale) e Sardegna più a rischio