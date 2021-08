Zona gialla, Sicilia e Sardegna con rianimazioni più piene: crescono i ricoveri in Calabria, Basilicata e Toscana

Lunedì 16 Agosto 2021, 11:56

Sardegna e Sicilia restano le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia - ma stabile - rispettivamente al 10% e al 9%. Sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri che manderebbe le Regioni in zona gialla. È quanto risulta dai dati Agenas aggiornati a ieri.

Zona gialla, Sicilia e Sardegna con rianimazioni più piene

Entrambe le regioni hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l'8%. In rialzo la Toscana a 6% (+1%).