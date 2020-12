Veneto sotto pressione, ma il sistema sta reggendo, sebbene il tributo di morti per Covid nella regione sia comunque pesante. Ne è convinto il governatore Luca Zaia che Treviso, ha assistito alle prime vaccinazioni contro il Covid. «Quasi 3.400 persone ricoverate in questo momento, delle quali 391 in terapia intensiva: la pressione la si sente, la si sente forte», ha detto. Il Veneto, ha puntualizzato, «non è come Bergamo, vorrei ricordare che grazie al lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne prendiamo in carico tutti i pazienti e li stiamo curando».

A Natale 5.010 casi, mai così tanti da due settimane. Tasso di positività al 36,3%

I DATI

«Abbiamo avuto oltre 6.000 persone che hanno perso la vita - osserva - ormai la graduatoria della mortalità è purtroppo pesante». «Partiamo dalla Lombardia con quasi 24 mila morti e 10 milioni di abitanti - elenca il Governatore - , il Piemonte con 7.400 morti e 4 milioni 300 mila abitanti, la Liguria con 2.500 morti ma 1 milione e mezzo di abitanti, l'Emilia Romagna con 6.600 morti e 4 milioni e 300 mila abitanti e poi avanti noi con 6.000 morti». Per Zaia «è un bilancio tragico, folle».

«Se ci avessero raccontato un anno fa quello che abbiamo vissuto sin ad oggi - rileva - avremmo detto che è un film di fantascienza. ci siamo dentro a pieno titolo ma la sanità veneta ha dimostrato fino in fondo la sua eccellenza».





Le vaccinazioni

«Vaccineremo per primi i sanitari e gli ospiti delle nostre case di riposo. Avremo potenzialmente da vaccinare quasi 60 mila dipendenti della sanità e altrettanti, tra sanitari e pazienti, nel mondo delle rsa», ha poi ricordato Zaia. «Si è fatta la scelta della volontarietà - sottolinea - però è giusto che io dica che l'immunità di gregge con questo vaccino si raggiunge con il 65% dei vaccinati. Vuol dire che ancora una volta chi si vaccinerà lo farà per sè ma anche per quelli che non possono o non vogliono farlo».



