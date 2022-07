Mercoledì 6 Luglio 2022, 10:06

Un eccesso di vitamina D può essere pericoloso. Come in tutte le cose, passare da un estremo all’altro non fa mai bene. Se sappiamo già, infatti, che una carenza di tale sostanza può causarci alcuni disturbi, allo stesso modo anche abusarne non è affatto una scelta saggia. Ma vediamo che cosa ci succede nello specifico. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> VITAMINA D, IN QUALI FRUTTI SI TROVA? QUESTI GLI INSOSPETTABILI