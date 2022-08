Virus al mare, dai funghi all'impetigine: quali sono i sintomi. Dermatologo: «Riconoscerli subito per evitare che si allarghino»

Herpes, impetigine e salmonella. Sono questi alcuni dei virus, infezioni o batteri che possono colpire durante le vacanze estive. Uno dei più vistosi è il fungo "di mare": chiazze bianche sulla pelle che rovinano l'abbronzatura, ma soprattutto che si possono espandere. Il dermatologo Giovanni Pellacani, direttore clinica dermatologica Umberto I di Roma e divulgatore su dermadok (canale TikTok dove medici informano sulle malattie della pelle), spiega sintomi, cura e prevenzione.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Focolaio di virus Usutu SALUTE Foto IL FENOMENO Virus a Gallipoli?

West Nile e virus Usutu, è allerta in Sardegna: ecco i consigli della Asl di Oristano per proteggersi

Cosa sono i funghi "di mare"?

È un commensale, che vive normalmente sulla nostra pelle. Non è un batterio, ma un fungo, anche se fa sempre parte dei parassiti. Come negli animali la differenza tra elefanti e mosche. Si vede soprattutto nel periodo estivo, perché questo fungo produce un discolorimento della cute. Chiazze, che sono più chiare.

Come si riconoscono?

Macchie più chiare, non completamente bianche, sulla pelle. Che formano un aspetto a mappa geografica. Non fa prurito, o lieve. Quindi sintomi molto pochi. E non ha eritema, quindi niente rossore. Ma tende lentamente ad allargarsi.

Come si curano?

Si può curare facilmente, ma bisogna essere sicuri della diagnosi. Perché tende a ritornare. Ci sono schiume, creme, shampoo e altri prodotti che contengono un antifungino. Cosa fa? Elimina il fungo. Ma bisogna utilizzarlo per 4 settimane. Va usato anche sulla nuca, perché staziona lì. Quando si usa il prodotto occorre lasciarlo per 10 minuti almeno.

Come prevenire?

Di solito si manifesta in primavera. Se uno ha la tendenza ad averli, allora può usare i prodotti antifungino, due volte alla settimana, ad aprile, maggio, giugno. Per evitare che il fungo torni.

Quali altre infezioni ci possono colpire al mare?

Le piccole infezioni cutanee, come la cosiddetta impetigine. Piccole infezioni cutanee che avvengono quando uno ha dei piccoli tagli sulla pelle o si gratta. Si formano delle chiazze, più rosso, e delle croste giallo marroncine. Molto spesso, sui più piccoli, intorno alle cavità (es. naso) e poi si diffondono. Vanno curate con un antibiotico, essendo un batterio.

L'herpes?

È il virus più tipico. La prima esposizione al sole genera una immunodepressione locale sulla pelle e quindi, a chi è soggetto, si manifesta: solitamente sul labbro.

Come si cura?

Antivirali per bocca.

Prevenzione?

Solari contenenti dello zinco, perché protegge dalla recidiva dell'herpres. Consigliati i solari pediatrici, da comprare in farmacia.