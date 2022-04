Sabato 2 Aprile 2022, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 16:07

In Gran Bretagna è stata scoperta una nuova variante di Covid, chiamate XE. L'annuncio è arrivato dall'OMS, secondo cui questa mutazione potrebbe essere più trasmissibile di qualsiasi ceppo mai visto finora. Si tratta di un virus cosiddetto "ricombinante", una mutazione dei ceppi Omicron Ba.1 e Ba.2. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la nuova mutazione XE sembra essere del 10% più trasmissibile di Omicron 2.

I casi registrati in Gran Bretagna

Le mutazioni ricombinanti emergono quando un paziente viene infettato da più varianti di Covid. Le varianti mescolano il loro materiale genetico durante la replicazione e formano una nuova mutazione, hanno affermato gli esperti britannici in un articolo pubblicato sul British Medical Journal. La variante XE sarebbe stata rilevata per la prima volta il 19 gennaio scorso. Attualmente nel Regno Unito sono stati individuati 637 casi.

Nel frattempo, la sottovariante BA.2 di Omicron si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. In Italia è già la variante dominante e la curva dei contagi continua a salire. La situazione più drammatica in questo momento si registra in Cina. Shanghai ha annunciato un ulteriore rafforzamento del lockdown e test a tappeto per 14 milioni di persone.