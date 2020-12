Variante del virus, primi 4 casi accertati in Spagna (a Madrid) e 3 sospetti: tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna

La nuova variante inglese del virus è arrivata in Spagna, a Madrid, dove sono stati confermati i primi quattro casi di contagio. Lo rende noto la Efe. Tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna. Sotto esame altri tre casi sospetti.

Un primo caso di variante è stato registrato anche in Francia. La presenza del ceppo è stata confermata a Tours, in un cittadino francese residente nel Regno Unito. L'uomo - hanno reso noto le autorità sanitarie - è asintomatico ed è stato messo in isolamento nella sua abitazione.

