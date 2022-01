Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi»

Variante Omicron. Da Pregliasco a Burioni, i virologi chiedono interventi più incisivi contro la pandemia in piena corsa in Italia. «Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più stringente tra cui il ritorno a scuola in dad invece che in presenza e una serie di interventi, tra cui anche dei lockdown, magari mirati sui territori messi peggio», dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'università Statale di Milano.

Omicron meno pericolosa di Delta: ecco perché colpisce naso e gola (ma non raggiunge i polmoni)

Variante Omicron, cosa dicono gli esperti

Ancora più diretto Roberto Burioni, Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: «Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio. Spero di avere capito male», twitta.

Le misure

Le misure messe in campo, secondo Pregliasco, «non sono sufficientemente incisive» perché si abbia un effetto immediato che freni la corsa dei contagi. Ma cos'è che non ha funzionato, è colpa dei vaccini? «No - risponde netto il virologo - il problema è la diffusività e la contagiosità della variante Omicron. Il vaccino perde un pò la capacità di evitare l'infezione ma comunque - sottolinea - ci sta garantendo un decorso più tranquillo nella maggior parte dei casi, il problema però è che purtroppo i casi sono tanti».