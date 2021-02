Varianti, l'Europa chiede di eseguire «almeno 500 test a settimana per tracciarle»

L'isolamento virale delle varianti di SarsCov2 «deve essere effettuato nei laboratori P3 (livello di biosicurezza 3) per prevenire la diffusione accidentale di una variante attraverso l'esposizione in laboratorio» ed i laboratori devono aumentare la capacità di sequenziamento «sfruttando tutta la capacità di sequenziamento possibile da laboratori clinici, diagnostici, accademici e commerciali». È quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute 'Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SarsCov'.

APPROFONDIMENTI VARIANTI COVID Covid, ecco da dove vengono e dove si stanno diffondendo le... L'EPIDEMIOLOGO Zona gialla, Lopalco: «Errore imperdonabile, così il... GLI ESPERTI Assembramenti e zona gialla, Arcuri: «Rischiamo di perdere il... MONDO Covid, confermato lo stop ai voli dal Brasile, la rabbia degli... ALLARME VARIANTI Covid, prorogati blocco dei voli per il Brasile e il divieto di...

Varianti Covid, Brusaferro (Iss): «Si affrontano insieme con l'Ue»

Nella circolare, a firma del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, si sottolinea che «la preparadness dei laboratori è una priorità: i laboratori devono garantire la disponibilità di risorse umane e materiali per gestire il numero crescente di richieste di rilevamento e caratterizzazione di campioni SARS-CoV-2 e aumentare la capacità di sequenziamento sfruttando tutta la capacità di sequenziamento possibile». Si chiarisce inoltre che la selezione dei campioni per «un'efficace sorveglianza genomica deve essere rappresentativa della popolazione (provenienza geografica e distribuzione per età)». E se le capacità sono limitate, è «necessario indirizzare lo sforzo verso situazioni in cui c'è il sospetto di una variante ad elevata trasmissibilità, o che determini maggiore gravità».

Il Centro europeo per il controllo delle malattie ECDC, ai fini del monitoraggio delle varianti del virus SasrCov2, raccomanda di sequenziare «almeno circa 500 campioni selezionati casualmente ogni settimana a livello nazionale» seguendo delle priorità, a partire dagli «individui vaccinati contro SarsCov2 che successivamente si infettano nonostante una risposta immunitaria al vaccino». Lo sottolinea sempre la nuova circolare del ministero della Salute 'Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SarsCov'.

Varianti Covid, via a rete italiana di sorveglianza. Virologi: «Non sarà l'ultima pandemia»

Dove selezionare i campioni per trovare le varianti

I campioni, sempre secondo l'indicazione dell'Ecdc, devono inoltre essere selezionati nell'ambito delle seguenti categorie prioritarie: contesti ad alto rischio, quali ospedali nei quali vengono ricoverati pazienti immunocompromessi positivi a SARS-CoV-2 per lunghi periodi; casi di reinfezione; individui in arrivo da paesi con alta incidenza di varianti SARS-CoV-2; aumento dei casi o cambiamento nella trasmissibilità e/o virulenza in un'area; cambiamento nelle performance di strumenti diagnostici o terapie; analisi di cluster, per valutare la catena di trasmissione e/o l'efficacia di strategie di contenimento dell'infezione.

Secondo l'OMS l'emergenza di nuove varianti di SarsCov2 «sottolinea l'importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali». Inoltre, si legge, il Centro europeo controllo malattie Ecdc ritiene «molto alta» la probabilità di introduzione e diffusione in comunità nei paesi Ue delle varianti e in particolare di quella inglese e l'impatto dell'introduzione in comunità delle varianti in Ue è ritenuto «alto».

Variante virus inglese, l'Ecdc: «La mutazione circola da novembre». Johnson riunisce il comitato Cobra

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA