Variante indiana, Rezza: «Più contagiosa, ma i vaccini sono efficaci»

La variante indiana del Covid-19 è più contagiosa delle altre mutazioni del virus ma i vaccini non hanno una minore copertura su di essa. «Minore copertura sembra esserci per la variante sudafricana, che però in Italia è circoscritta allo 0,3%». Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia, sottolineando che tutti i vaccini, a mRna e adenovirus, hanno un notevole effetto sul blocco della trasmissione dell'infezione e quindi un effetto di protezione indiretta.

🔴Diretta della conferenza stampa del 28 maggio sull’analisi dei dati Monitoraggio Regionale #Covid19 della Cabina di Regia con il Presidente dell’@istsupsan , Silvio Brusaferro, e il DG della Prevenzione, Gianni Rezzahttps://t.co/c9WwiG3OHd — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) May 28, 2021

