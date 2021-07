Variante Delta, come viaggiare all'estero in sicurezza? Il video che spiega quello che c'è da sapere

Venerdì 16 Luglio 2021, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 20:00

Estate, voglia di vacanze, di viaggi, di avventure. Dopo le chiusure dell'ultimo anno, il desiderio di esplorare il mondo è alle stelle. La minaccia Covid, tuttavia, non si è ancora esaurita. Con la variante Delta in agguato, il timore di dover rinunciare ai viaggi si alimenta ogni giorno di più. Come fare allora? Ce lo spiega la Farnesina.

Seguendo alcune precise ma importantissime indicazioni possiamo viaggiare sicuri senza dover rimandare il meritato riposo. Il primo passo è quello di consultare il sito ufficiale: su Viaggiare Sicuri possiamo trovare infatti tutte le norme in vigore da tenere a mente per organizzare gli spostamenti nel dettaglio. In questo video conosciamo i passaggi fondamentali che serviranno per vivere al meglio le nostre vacanze.