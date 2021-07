Sabato 31 Luglio 2021, 16:24

La variante Delta è molto più contagiosa rispetto al Covid originario, ha più probabilità di sfondare le protezioni offerte dai vaccini e può causare malattie più gravi rispetto a tutte le altre versioni conosciute del virus, secondo uno studio statunitense diffuso all'interno dei Centers for Disease Control and Prevention. Il documento delinea una visione più ampia e persino più cupa della variante. La variante Delta è più trasmissibile dei virus che causano Mers, Sars, Ebola, raffreddore, influenza stagionale e vaiolo, ed è contagiosa come la varicella. Questi risultati, frutto di studi scientifici, sono presenti in un dossier dei Centers for Disease Prevention and Control (Cdc), la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti. «La guerra è cambiata», si legge nei documenti.

The New York Times y The Washington Post publican que la variante Delta se transmite tanto como la varicela, conlleva mayor riesgo de enfermedad grave e incluso las personas vacunadas pueden infectar! Algo que nunca pensábamos que pudiera ocurrir! — Jose Poveda (@PovedaJB) July 31, 2021

In particolare, lo studio si basa su un'analisi condotta a Provincetown, nel Massachusetts, dove sono stati rilevati quasi 900 casi di Covid dopo la festa nazionale del 4 luglio, nonostante tre quarti dei partecipanti fossero vaccinati. Secondo il documento del Cdc , non c'era «nessuna differenza» nella carica virale delle persone vaccinate o non vaccinate e questo sembra indicare lo stesso grado di contagiosità indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Secondo il sito di notizie locale Masslive.com, ci sono stati pochi ricoveri (sette fino ad oggi) e nessun decesso correlato a questo focolaio.

Il tono del documento riflette l'allarme tra gli scienziati del CDC sulla diffusione del Delta in tutto il paese, ha affermato un funzionario federale che ha visto la ricerca descritta nel documento. L'agenzia dovrebbe pubblicare ulteriori dati sulla variante venerdì. "Il CDC è molto preoccupato per i dati in arrivo che Delta è una minaccia molto seria che richiede un'azione ora", ha detto il funzionario. Ci sono stati 71.000 nuovi casi al giorno in media negli Stati Uniti, a partire da giovedì. I nuovi dati suggeriscono che le persone vaccinate stanno diffondendo il virus e contribuiscono a quei numeri, anche se probabilmente in misura molto minore rispetto ai non vaccinati. Il dottor Walensky ha definito la trasmissione da persone vaccinate un evento raro, ma altri scienziati hanno suggerito che potrebbe essere più comune di quanto si pensasse una volta.

