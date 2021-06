Nel Regno Unito i nuovi casi di variante Delta, la mutazione del Covid importata dall'India nei mesi scorsi, sono pari al 95%. Lo certifica la Public Health England (Phe), struttura del servizio sanitario nazionale, pubblicando inoltre un calcolo aggiornato secondo cui - fra contagi certi e probabili - la diffusione di questa variante sarebbe cresciuta del 46% la settimana scorsa sull'isola con 35.000 nuovi casi stimati. Phe ha anche segnalato la presenza di un'ulteriore variante, la Lambda, designata come variante sotto indagine. Finora ne sono stati identificati nel Regno Unito sei casi, tutti legati a viaggi all'estero.

