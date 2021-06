Variante Delta Plus avanza in India: più contagiosa e si diffonde più rapidamente

Mercoledì 23 Giugno 2021, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 20:42

La variante Delta Plus, o più semplicemente AY.1, nata dalla variante Delta, si sta diffondendo rapidamente in India, dove è stata identificata dall'Istituto di genomica e biologia integrativa (Igib) del Consiglio nazionale delle ricerche indiano. La AY.1 ha accumulato mutazioni che le permettono di trasmettersi più facilmente e di legarsi in modo più efficace al recettore che si trova sulle cellule dei polmoni. In India è ormai presente in sei distretti di tre Stati. Si è così allargata la famiglia della variante Delta. Oltre alla versione più nota, chiamata B.1.617.2, ne esistono altre due: la B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3, meno preoccupanti della Delta e ormai distinte anche per nome, visto che sono chiamate entrambe Kappa.

Variante Delta Plus, cos'è

Il nome completo della Delta Plus è B.1.617.2.1, a indicare la stretta parentela con la variante Delta (B.1.617.2), dalla quale si distingue soprattutto per una mutazione, la K417N, che ha “scippato” alla variante Beta vista per la prima volta in Sudafrica. Anche questa mutazione si trova nella proteina Spike, l'arpione molecolare con cui il virus invade le cellule. «Potremmo dire che la variante Delta è una versione potenziata della Beta», osserva il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca.

Proprio queste mutazioni ricorrenti, secondo il virologo, potrebbero essere considerate nel rimodulare i vaccini anti Covid esistenti. «Non possiamo escludere - rileva -che arrivino nuove varianti e che alcune di queste non possano 'bucarè il vaccino dal punto di vista virologico, ossia per quanto riguarda infezione e trasmissione, anche se non ancora dal punto di vista clinico, ossia per quanto riguarda la malattia grave e la morte».