Venerdì 16 Luglio 2021, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 11:13

I ricercatori dell'Imperial College di Londra hanno scoperto che meno dell'85% degli ultraottantenni aveva livelli rilevabili delle proteine ​​che combattono il virus due settimane dopo la loro seconda dose di AstraZeneca. La percentuale di ultraottantenni con anticorpi dopo aver ricevuto il secondo vaccino Pfizer era quasi del 98%. I risultati provengono da uno studio realizzato in Gran Bretagna, noto come REACT-2, che esamina in modo casuale campioni di sangue di centinaia di migliaia di britannici. Nello studio il vaccino di AstraZeneca è risultato leggermente più debole nel prevenire l'infezione sintomatica da Covid.

Pfizer e AstraZeneca, la ricerca

Tuttavia in generale la ricerca ha dimostrato che entrambi i vaccini sono estremamente efficaci nel fermare malattie gravi e morte. Anche contro la variante indiana, hanno dimostrato di ridurre di oltre il 90% il rischio di essere ricoverati in ospedale con il virus. REACT-2 ha esaminato più di 207.000 partecipanti provenienti da tutto il paese. Lo studio è stato condotto nelle due settimane fino al 25 maggio, quando le vaccinazioni erano state appena aperte a soggetti sulla trentina. I vertici sanitari inglesi hanno lanciato un avvertimento, i vaccini Covid di Pfizer e Moderna possono causare danni al cuore. Si sarebbe assistito a un collegamento tra i vaccini a mRNA e la miocardite, i casi di miocardite sarebbero aumentati nelle ultime settimane. Sarebbero stati riscontrati una serie di casi in giovani adulti e bambini in Israele e negli Stati Uniti. Ora l'autorità di vigilanza sui farmaci del Regno Unito ha aggiornato le sue informazioni sulla sicurezza per accettare che la condizione sia un possibile effetto collaterale di entrambi i vaccini, senza un annuncio formale.

L'agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari insiste sul fatto che la complicazione – l'infiammazione del muscolo cardiaco che può danneggiare l'organo nel tempo – è ancora “estremamente rara” e “tipicamente lieve”. Ma non è stato elencato come un potenziale effetto collaterale fino alla scorsa settimana, quando l'MHRA ha pubblicato i suoi dati più aggiornati. I cardiologi affermano che i benefici di entrambi i vaccini superano ancora chiaramente i rischi per la stragrande maggioranza della popolazione. Tuttavia, dicono che "cambia completamente" il dibattito sulla vaccinazione dei bambini in Gran Bretagna. Non riceveranno il vaccino di AstraZeneca a causa dei suoi legami con i coaguli di sangue mortali nei giovani. Lo studio ha rilevato che il 100 per cento dei minori di 39 anni a cui è stato somministrato AstraZeneca aveva anticorpi due settimane dopo aver ricevuto la seconda dose. Questo è leggermente diminuito tra i 40 ei 49 anni (99,4 per cento), i 50 ei 59 anni (93,8 per cento) e tra i 60 e i 69 anni (92,1 per cento). Ma è sceso sotto nove su dieci per gli ultraottantenni (83,6 per cento). Per fare un confronto, il vaccino Pfizer ha suscitato protezione nel 100% di tutte le fasce d'età, ad eccezione degli ultraottantenni, dove la percentuale era del 97,8%. M

a il professor Jones ha dichiarato: "Ciò che sembra vero da questi numeri - e questo è uno dei più grandi sondaggi - è che il tasso di fallimento è più alto per AstraZeneca che per Pfizer. Gli anticorpi sono solo una parte della risposta immunitaria al Covid e non determinano la protezione di una persona: ad esempio, anche i globuli bianchi svolgono un ruolo cruciale. Ma sono uno dei modi principali in cui gli scienziati possono misurare quanto bene una persona risponde a un vaccino. I livelli di anticorpi svaniscono nel tempo, ma questo non significa che perdano l'immunità. Il corpo immagazzina la memoria di come combattere un virus specifico molto tempo dopo la caduta degli anticorpi immunitari iniziali. Anche il vaccino contro il Covid di Johnson e Johnson utilizza la tecnologia dell'adenovirus. Quel vaccino è stato approvato nel Regno Unito e le dosi dovrebbero arrivare in autunno. Nel frattempo, REACT-2 ha anche scoperto che i britannici di colore erano il gruppo con meno probabilità di ottenere un vaccino contro il Covid. Quando il loro studio è stato suddiviso per etnia, ha rivelato che i livelli di anticorpi erano del 59% inferiori nei britannici neri rispetto ai britannici bianchi. Il servizio sanitario nazionale e i ministri hanno guidato un'iniziativa per garantire che tutti siano vaccinati contro il virus, aprendo cliniche nei centri comunitari e chiedendo ai leader locali di chiedere alla propria comunità di ottenere il vaccino.