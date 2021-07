Variante Delta, Massimo Galli: «Se non vacciniamo gli under 40, da questo virus non ne usciamo più»

Martedì 20 Luglio 2021, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Variante Delta e pandemia. «Finché il virus circola negli under 40 non ne usciamo». Lo ha detto Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di “Agorà Estate” su RaiTre. «In quasi tutte le rianimazioni del Paese ci sono oggi pazienti under 40 ricoverati, questo perché su grandi numeri trovi persone con caratteristiche genetiche, fisiche e storia personale di altre malattie, che rischiano se contagiate di sviluppare una malattia grave».

Poi, un dato chiaro. «Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno - ricorda Galli - dobbiamo usarli senza se e senza ma».

«A sentire parlare di immunità di gregge mi viene l' orticaria. Purtroppo si riesce ad ottenere quando una certa percentuale della popolazione di una nazione o di una regione è vaccinata o ha contratto la malattia. In questo modo il virus non riesce a colpire anche gli altri», prosegue Galli rispondendo alla domanda se in Italia riusciremo ad ottenere l'immunità totale.

«Noi stiamo vaccinando molto ma con vaccini che, seppur eccezionali, sono stati impostati su un virus che circolava nel 2020 e non riusciamo a coprire completamente il discorso delle nove varianti - precisa - Abbiamo in chi è immunizzato il 95% di protezione nei confronti dei ricoveri e dei decessi, i vaccinati molto raramente fanno una malattia gravi ma la possibilità di evitare le reinfezioni è limitata a percentuali più basse. Infine - conclude - una parte piccola di vaccinati non risponde al vaccino, sono spesso molto anziani o con problemi di salute precedenti».