Variante Delta, scoperto focolaio fra Piacenza e Cremona: 24 casi collegati in un'azienda

Focolaio di variante Delta in Italia. In sei giorni l'Ausl di Piacenza ha sequenziato, rintracciato e isolato 24 casi della mutazione del coronavirus scoperta in India. Tutti provengono dal polo logistico piacentino. Due le aziende coinvolte, con 10 dipendenti contagiati e gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. Lo scrive la Libertà, spiegando che diversi positivi abitano nel Cremonese e si spostano utilizzando mezzi pubblici: nei giorni scorsi l'Ausl aveva lanciato appelli a sottoporsi a tampone per i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona. L'indagine condotta dal dipartimento di Sanità pubblica non ha riscontrato casi gravi.

