Variante Delta, contagi record in Israele: sale il numero di malati gravi (e il governo studia nuove misure)

Israele, per il secondo giorno consecutivo registrate oltre 500 nuove infezioni: nelle ultime 24 ore sono state 521 - gran parte dovute alla variante Delta - a fronte di circa 85mila tamponi. Il numero è il più alto da marzo di quest'anno. Sale anche il numero dei malati gravi che passa da 33 a 40.

Delta Virus Deaths:

Increasing in countries with low vaccination rates (Indonesia, Russia)

Staying flat in countries with high vaccination rates (UK, US, Israel)

Conclusion: Vaccines prevent COVID deaths

via Business Insider pic.twitter.com/kT8Xnzq092

— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) July 6, 2021