Variante Delta in Israele, nuovo picco di contagi: il 50% dei casi già vaccinati o guariti dal Covid

Martedì 13 Luglio 2021

Israele e il virus. Ecco la situazione: sono 732 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato nella nuova ondata di contagi e il numero maggiore di positivi da marzo. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano, spiegando che 47 persone versano in gravi condizioni. Resta dunque l'incognita del vaccino.

Il Jerusalem Post sottolinea come circa il 53 per cento dei nuovi casi erano vaccinati o pazienti che erano stati contagiati ed erano guariti dal Covid-19. Sotto accusa la variante Delta, identificata per la prima volta in India e ora responsabile del 90% dei nuovi casi in Israele.