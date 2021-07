Variante Delta in Europa, l'Ecdc: «Entro l'8 agosto i casi saliranno di oltre 4 volte, in aumento anche i decessi»

Venerdì 16 Luglio 2021, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 20:01

«I nuovi casi in Europa saliranno oltre 4 volte in più entro l'8 agosto». Un forte aumento dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2, legato alla diffusione della variante Delta, è atteso nelle prossime settimane dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nel suo ultimo rapporto di sorveglianza, l'agenzia con sede a Stoccolma prevede che il numero di casi nello Spazio economico europeo (i 27 Paesi Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) salirà a 622,9 nuove infezioni ogni 100mila abitanti nella prima settimana di agosto: oltre 4 volte in più rispetto ai 144,6 casi/100mila attesi entro la fine di questa settimana.

Updated 🚦 maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/K2oaO7oqzq — ECDC (@ECDC_EU) July 15, 2021

Variante Delta in Europa, in aumento anche i decessi

L'incidenza a 7 giorni è stata di 89,6 contagi/100mila la scorsa settimana (la numero 27, terminata l'11 luglio), destinata secondo l'Ecdc a salire appunto a 144,6/100mila alla fine di quella in corso (settimana 28 con termine il 18 luglio), quindi a 262,2 (settimana 29, al 25 luglio), 420,4 (settimana 30, al 1 agosto), fino a 622,9 nella settimana 31 (2-8 agosto). Le infezioni crescono nelle fasce d'età più giovanili. L'Ecdc prospetta un aumento anche dei morti per Covid-19: saranno 10,5 per milione nella prima settimana di agosto, contro i 6,8/mln della scorsa settimana (la 27).

