Vaccino Covid, Biontech: «Molto probabile che funzioni anche su variante inglese»

La mutazione del Covid comparsa in Gran Bretagna «è un po' diversa» da quelle prese in considerazione finora, «e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante». Lo ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in conferenza stampa. Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo, ha anche sottolineato.

«Variante inglese solo più contagiosa, non più cattiva»

«Non dobbiamo essere tanto preoccupati» per la variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2. Innanzitutto perché «pare certo che» questo mutante «non sia più cattivo, ma solo più contagioso». E poi perché «sono sicuro al 99,99% che i vaccini anti-Covid funzioneranno anche contro la variante Gb». «Io starei assolutamente tranquillo». Così l'infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all'università Cattolica di Roma, intervenuto ad "Agorà" su Rai 3.

