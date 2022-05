Vaiolo delle scimmie, quale vaccino? Come si trasmette? Quali sono i sintomi? Cosa sappiamo

Arrivano tutte le precauzioni da adottare per evitare la trasmissione del vaiolo tra le scimmie. Il rischio è che il contagio possa avvenire tra uomini che fanno sesso con altri uomini, «o che hanno rapporti sessuali occasionali o che hanno più partner sessuali». Ad affermarlo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Il vaiolo delle scimmie si trasmette infatti attraverso saliva e contatti stretti che presuppongono lo scambio di fluidi corporei.

Vaiolo delle scimmie, cosa sappiamo

A dare indicazioni sul vaiolo delle scimmie è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). «Se nel paese sono disponibili vaccini contro il vaiolo, la vaccinazione dei contatti stretti ad alto rischio» di soggetti infettati dal virus del vaiolo delle scimmie «dovrebbe essere presa in considerazione dopo una valutazione del rapporto rischio-beneficio». Per i «casi più gravi - raccomanda l'Ecdc - può essere preso in considerazione il trattamento con un antivirale registrato, se disponibile nel paese».

Le raccomandazioni

L'Ecdc indica che gli operatori sanitari dovrebbero considerare l'infezione da vaiolo delle scimmie come diagnosi differenziale per le persone che presentano sintomi clinici compatibili e dovrebbero contattare servizi specializzati. Le organizzazioni di sanità pubblica e le organizzazioni comunitarie dovrebbero adottare misure per aumentare la consapevolezza sulla potenziale diffusione del vaiolo delle scimmie nelle comunità di individui che si identificano come MSM o che hanno rapporti sessuali occasionali o che hanno più partner sessuali.

I contagiati

I casi sospetti devono essere isolati, testati e notificati tempestivamente . Per i casi positivi dovrebbe essere avviato il tracciamento dei contatti a ritroso e in avanti. Se nel paese sono disponibili vaccini contro il vaiolo, la vaccinazione dei contatti stretti ad alto rischio dovrebbe essere presa in considerazione dopo una valutazione del rapporto rischio-beneficio. Per i casi più gravi, può essere preso in considerazione il trattamento con un antivirale registrato, se disponibile nel paese.

Come si trasmette

Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale. La trasmissione all'uomo può avvenire attraverso il contatto con un animale o un essere umano infetto o con materiale corporeo umano contenente il virus. La trasmissione tra gli esseri umani avviene principalmente attraverso grandi goccioline respiratorie. Poiché le goccioline non possono viaggiare lontano, è necessario un contatto faccia a faccia prolungato. Il virus può anche entrare nel corpo attraverso fluidi corporei, materiale della lesione o contatto indiretto con materiale della lesione.

I sintomi

I sintomi includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi ed esaurimento. In genere si sviluppa un'eruzione cutanea. Questo spesso inizia sul viso e poi si diffonde ad altre parti del corpo, compresi i genitali. Da notare, i casi recentemente rilevati tra gli MSM hanno riportato una preponderanza di lesioni nell'area genitale. L'eruzione cutanea attraversa diverse fasi e può assomigliare alla varicella o alla sifilide, prima di formare finalmente una crosta, che in seguito cade. La differenza nell'aspetto da varicella o sifilide è l'evoluzione uniforme delle lesioni. Il periodo di incubazione è in genere da 6 a 16 giorni, ma può arrivare fino a 21. Quando la crosta cade una persona non è più infettiva.