Vaiolo delle scimmie, secondo morto in Spagna: è un 31enne. In Italia salgono a 479 i casi confermati

Vaiolo delle scimmie in Spagna. Dopo la prima vittima di ieri nella regione di Valenzia, oggi è stato confermato il secondo caso di decesso in Andalusia. A darne la notizia il ministero della Sanità iberico. Entrambi i pazienti erano stati ricoverati nei giorni precedenti al decesso. Le autorità sanitarie di Valencia hanno reso noto che il primo paziente deceduto - che secondo la stampa locale era un uomo di 40 anni che era in terapia intensiva nell'ospedale di Alicante - è morto a causa di un'encefalite provocata da un'infezione, precisando che si stanno conducendo gli esami autoptici per chiarire maggiormente la causa della morte.

Le autorità sanitarie dell'Andalusia, invece, hanno precisato che l'altro paziente - ricoverato nella terapie intensiva di Cordoba - aveva 31 anni ed aveva un'infezione tipo meningite. Il ministero spagnolo della Salute ha reso noto ieri che vi sono 4.298 casi di persone infettate nel paese. Su 3.750 ammalati di cui si hanno informazioni disponibili, 20 sono stati ricoverati. Fra gli ammalati si contano 4.081 uomini e 64 donne, mentre di tre non è stato reso noto il sesso.

I casi in Italia

In Italia sono 479 i casi confermati fino ad ora, 53 in più rispetto all'ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a ieri, 29 luglio. I casi collegati a viaggi all'estero sono 146 e l'età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nella casistica tricolore risultano solo 3 donne (476 sono uomini). La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia che ne segnala 216, seguita da Lazio (101), Emilia Romagna (55), Veneto (33), Piemonte (18) e Toscana (16). Sei regioni non hanno ancora segnalato nessun caso di Monkeypox (Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta. Le restanti, comprese le province autonome di Bolzano e di Trento, contano meno di 10 casi.