Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia: è un ragazzo rientrato dalle Canarie. Altri due contagi sospetti allo Spallanzani

Il vaiolo delle scimmie arriva in Italia. All'ospedale Spallanzani di Roma sono in corso accertamenti sui primi contagi. Un ragazzo rientrato dalle Canarie (Spagna) si trova sotto osservazione e in discrete condizioni. Il contagio si può avere da saliva o lesioni.

Vaiolo delle scimmie, in Spagna allerta sanitaria per 8 casi sospetti. Sale l'allarme in Europa e arriva anche negli Usa

Cosa è il vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie è una malattia «molto rara» che si presenta generalmente con «febbre, mialgia, linfoadenopatia (ghiandole gonfie) e un'eruzione cutanea sulle mani e sul viso, simile alla varicella». La salute dei pazienti sospetti evolve «favorevolmente», anche se è necessario mantenerli «sotto osservazione» per la possibilità che qualcuno possa aver bisogno di un ricovero, affermano le autorità sanitarie. In genere «la sua trasmissione avviene per via respiratoria», ma è possibile il contagio attraverso il «contatto con le mucose durante rapporti sessuali».