Vaiolo delle scimmie, tre i casi confermati a Roma. D'Amato: «Monitoriamo l'evoluzione»

Sono ufficialmente tre i casi di vaiolo delle scimmie confermati dall'Istituto Spallanzani di Roma. Dopo il caso del ragazzo rientrato dalla vacanza alle Canarie, sono stati accertati anche gli altri due contagi sospetti. Lo comunica l'Assessore alla Salute D'Amato. «Ho appena ricevuto notizia dal SERESMI (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il Ministro Speranza sull’evoluzione della situazione», ha commentato.

Oggi alle 12.30 all'Inmi Spallanzani di Roma si terrà una conferenza stampa, aula multimediale "Poccia", sui primi casi italiani di vaiolo delle scimmie. I medici dell'Istituto faranno il punto e un aggiornamento anche sui due casi sospetti ma ancora non confermati.

Vaiolo delle scimmie, chi è il paziente zero a Roma? Ha 40 anni: «All'inizio sembrava un'influenza, poi gli sfoghi»

Vaia: non deve destare allarme

«Abbiamo un caso che è confermato. Su un giovane uomo. Questa non è una nuova malattia e non deve destare allarme. In Italia c'è solamente un caso. Gli altri 2 ricoverati da noi sono molto sospetti ma non abbiamo ancora certezza: ad ore potremmo averla. E' un vaiolo minore. Ha una sintomatologia più lieve del vaiolo tradizionale. Assolutamente no allarme, ma grande attenzione. La buona notizia è che lo abbiamo preso, credo in tempo. Lo abbiamo già sequenziato. Lunedì o martedì lo isoleremo. Da lì potranno partire le classiche prove per vedere se il vaccino attualmente disponibile può essere neutralizzante o meno. La scienza va avanti. All'opinione pubblica: non vi allarmate». Così Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Spallanzani su Rai Radio1 a Che giorno è.

Su chi è già stato vaccinato contro il vaiolo ha aggiunto: «Tutte le società di malattie infettive concorrono insieme nel dire che chi è vaccinato non dovrebbe correre nessun rischio. Da qui a dire: vacciniamoci tutti in questo momento, ce ne corre: Piano. Se ci saranno le evidenze e se ci saranno le esigenze saremo i primi a dirlo». Parlando dei sintomi del vaiolo ha sottolineato la necessitò di osservarsi. «Osserviamo la pelle - ha detto -, se ci dice qualche cosa. Se c'è qualche macchia. Ovviamente c'è febbre, spossatezza. Questi i sintomi più comuni ma non c'è una sintomatologia grave. Sono sereno rispetto al futuro».

La situazione nel mondo

Ad oggi, dopo i primi casi segnalati nel Regno Unito per un totale di 9 ad oggi, contagi sono stati registrati in Portogallo e Spagna - dove è stato dichiarato uno stato di allerta - ma anche in Svezia. Altri casi sono segnalati in Usa e Canada. Il primo contagio nel Regno Unito sarebbe stato importato dopo un viaggio all'estero in un'area endemica, gli altri sarebbero autoctoni. I primi casi di vaiolo delle scimmie sono stati registrati anche in Francia e in Australia. La Spagna ne ha annunciati invece altri 21, dopo i 7 confermati ieri.